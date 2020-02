El Diputado Nacional por Buenos Aires, Alberto Emilio Asseff, hizo un polémico razonamiento. Aseguro que la modelo Luciana Salazar saldría cpn Máximo Kirchner porque la vedette defiende a los K. De dónde salió el rumor y qué consistencia tiene.

“Saben por qué la modelo Luciana Salazar defiende tanto a los K (hasta en lo irrefutablemente indefendible )? Porque está saliendo con Máximo K No lo comentó por chismerio sino porque prueba q circula mucho pescado podrido y hay q estar prevenido”, expresó via twitter el legislador PRO.

¿Quién vende pescado podrido?

La única referencia publica al tema salió del programa de chimentos conducido por Angel de Brito llamado “Los angeles de la mañana” cuando el periodista de espectáculos, Augusto “Tartu” Tartúfoli, visitó el piso del programa y fue indagado al respecto ya que compartió un programa con la vedette en Net TV.

Mientras Salazar es hermética en cuanto a sus relaciones má allá de su público vínculo con el economista, Martín Redrado. En el programa de Brito, la panelista Cinthia Fernández, le preguntó a “Tartu”: “Estuvo saliendo con Máximo Kirchner, ¿o no?”.

"¡Cómo! ¿Cómo va a salir con Máximo? Máximo tiene su pareja", respondió Tartúfoli aunque lo cierto es que al hijo de Cristina Kirchner no se le conoce públicamente pareja desde la separación con la madre de su hijo, Rocio García.

Cintia Fernández insistió: "¿No estuvo saliendo con Máximo Kirchner?" y otra panelista, Yanina Latorre respondió "es casado Máximo Kirchner. Dejate de joder", desconociendo completamente la vida del Diputado Nacional por Buenos Aires que se separó por enero del 2018.

En definitiva, no parece tener consistencia ni lo que sucedió en el programa de Brito ni lo que afirmó el legislador nacional del PRO. Desmerecer la posición política de una persona porque no coincide con su pensamiento no parece sensato. Tampoco es relevante para la realidad política nacional quién sale con quién.