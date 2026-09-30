Diputados bonaerenses aprobó una figura para que niños y adolescentes tengan abogado propio ante la Justicia
La iniciativa crea la figura del Abogado y Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes para brindar defensa, asesoramiento y asistencia técnica en procesos judiciales donde estén involucrados. El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó durante la quinta sesión ordinaria del 154° período legislativo el proyecto que crea la figura del Abogado y Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes, destinada a fortalecer la defensa de sus derechos e intereses personales en procesos judiciales.
La iniciativa contempla que estos profesionales puedan intervenir en todo proceso judicial en el que estén involucrados niños, niñas o adolescentes, así como en aquellos procesos de carácter penal en los que sean víctimas o no cuenten con un defensor oficial.
El proyecto busca garantizar que los chicos y adolescentes puedan contar con defensa, asesoramiento y asistencia técnica respecto de sus derechos e intereses individuales.
La autora de la iniciativa, la diputada platense Lucía Iañez, defendió la propuesta durante la sesión y destacó la necesidad de garantizar el acceso a patrocinio jurídico para los menores de edad.
“Necesitamos que el derecho a la igualdad no condicione ningún pibe, tampoco a ningún adulto, pero mucho menos a un niño o una niña que tiene una protección reforzada en nuestra Constitución, en los convenios internacionales”, expresó.
La legisladora también sostuvo que esa protección no debería impedir que niños y adolescentes reciban el patrocinio jurídico que les corresponde según la legislación.
El proyecto fue aprobado por Diputados y deberá continuar su tratamiento en el Senado bonaerense.
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