La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó durante la quinta sesión ordinaria del 154° período legislativo el proyecto que crea la figura del Abogado y Abogada de Niños, Niñas y Adolescentes, destinada a fortalecer la defensa de sus derechos e intereses personales en procesos judiciales.

Ads

La iniciativa contempla que estos profesionales puedan intervenir en todo proceso judicial en el que estén involucrados niños, niñas o adolescentes, así como en aquellos procesos de carácter penal en los que sean víctimas o no cuenten con un defensor oficial.

El proyecto busca garantizar que los chicos y adolescentes puedan contar con defensa, asesoramiento y asistencia técnica respecto de sus derechos e intereses individuales.

Ads

La autora de la iniciativa, la diputada platense Lucía Iañez, defendió la propuesta durante la sesión y destacó la necesidad de garantizar el acceso a patrocinio jurídico para los menores de edad.

“Necesitamos que el derecho a la igualdad no condicione ningún pibe, tampoco a ningún adulto, pero mucho menos a un niño o una niña que tiene una protección reforzada en nuestra Constitución, en los convenios internacionales”, expresó.

Ads

La legisladora también sostuvo que esa protección no debería impedir que niños y adolescentes reciban el patrocinio jurídico que les corresponde según la legislación.

El proyecto fue aprobado por Diputados y deberá continuar su tratamiento en el Senado bonaerense.