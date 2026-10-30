La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense realizó una reunión en el Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ta de La Plata, en el marco del Día Nacional del Derecho a la Identidad. El encuentro contó con la participación de Daniel Santucho Navajas y Victoria Montenegro, nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.

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La reunión fue encabezada por el diputado Juan Martín Malpeli y también contó con la presencia de Leonardo Fossati Ortega, coordinador del espacio, quien nació allí el 12 de marzo de 1977, mientras su madre permanecía secuestrada durante la última dictadura. Recuperó su identidad en 2005, luego de acercarse a Abuelas y realizarse los estudios genéticos correspondientes.

Durante el encuentro se trataron proyectos vinculados con la memoria histórica y el derecho a la identidad. Entre ellos, se avanzó con iniciativas para reconocer el libro Nieto 133. Mi camino hacia la verdad, de Santucho Navajas, quien recuperó su identidad en julio de 2023, y Hasta ser Victoria, de Montenegro, identificada en agosto de 2001.

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También recibió dictamen favorable una propuesta para declarar de interés legislativo el ciclo pedagógico y cultural Teatro y Memoria, que se desarrolla en el mismo espacio.

Por otra parte, la comisión abordó un proyecto de Soledad Alonso que expresa preocupación y repudio por la situación presupuestaria y operativa del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismo clave para la identificación de personas y la restitución de identidades.

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La elección de la ex Comisaría 5ta tuvo un significado especial. Durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención, donde personas fueron secuestradas y torturadas. También nacieron niños durante el cautiverio de sus madres, algunos de ellos apropiados.