Minuto a minuto:

11.32 | Picadito de Labor Parlamentaria 18/09/25

- Se aprueba renuncia del diputado Pacagnini y asume Hernan Moreno.

- Renovación de licencias extraordinarias de Maria Mercedes Landivar, Federico Otermin, Mariano Cascallares, Manuel Sotelo e Ismael Passaglia.

- Acuerdo para tratar primero los puntos 14, 31 y 49 del Orden del Día.

- Algunos diputados de los que van a hacer uso de los 5 minutos para hacer uso de la palabra: Laura Cano, Silvina Vaccarezza, Valentín Miranda, Maricel Etchecoin Moro, Juan José Esper.

- Hora de inicio de sesión: 12:30.

11.28 | Terminó Labor Parlamentaria

11.08 | Arranca Labor Parlamentaria

Diputados vuelven a sesionar tras cuatro meses

Después de más de cuatro meses sin actividad en el recinto, la Cámara de Diputados bonaerense vuelve a sesionar este jueves a las 12.30 con un temario cargado: se pone en debate casi 100 proyectos entre leyes y declaraciones, muchos de los cuales venían demorados desde la primera parte del año

El cuerpo presidido por Alexis Guerrera intenta avanzar en expedientes que ya tienen dictamen favorable en comisiones. El último antecedente fue el 12 de mayo, cuando se modificó la Ley Electoral provincial para ajustar los plazos de presentación de alianzas y listas antes de los comicios del 7 de septiembre.

Entre los proyectos más destacados figura el de las diputadas Alejandra Lordén y Abigail Gómez, que busca regular la actividad del acompañante terapéutico, otorgándole un marco legal dentro de los equipos de salud mental. También se trata la propuesta del diputado Carlos Puglelli para implementar una plataforma multiagencial que unifique la gestión de emergencias con el 911, SAME, Defensa Civil y los Centros de Operaciones Municipales

Otro punto fuerte es el proyecto de Facundo Tignanelli, que crea un registro provincial de datos genéticos de cadáveres no identificados, bajo la órbita de la Suprema Corte bonaerense. El objetivo: facilitar la identificación de restos y reforzar la custodia de esa información.

En materia educativa, se debate la regulación del uso de celulares en escuelas primarias, una iniciativa que ya tuvo media sanción en el Senado. También llega al recinto el proyecto del senador Pablo Obeid sobre la regularización de aportes del personal del Instituto de Lotería y Casinos contratado bajo modalidad temporaria

Sin condonación de deudas, por ahora

Un capítulo aparte es la condonación de deudas municipales. El tema estaba en agenda, pero finalmente fue retirado por acuerdo del oficialismo y la oposición. La propuesta –que buscaba perdonar $7.900 millones en concepto del Fondo Covid y del Fondo de Asignaciones Extraordinarias– quedó en suspenso hasta que el gobernador Axel Kicillof lo incorpore en el Presupuesto 2026.

Vale recordar que el mandatario ya había enviado una normativa al Senado para suspender esas deudas, a cambio de que la Legislatura le autorice un endeudamiento por USD 1.045 millones. Sin embargo, tal como reveló LANOTICIA1.COM, la letra fina habla de “suspender” y no de “perdonar” los pasivos, lo que abre un nuevo frente de negociación política.

Claves de la sesión Tema Autoría Objetivo Acompañantes terapéuticos Alejandra Lordén (UCR-Cambio Federal) y Abigail Gómez (LLA) Reglamentar la actividad profesional en equipos de salud Plataforma multiagencial Carlos Puglelli (UxP) Unificar 911, SAME, Defensa Civil y COM en emergencias Registro genético de restos Facundo Tignanelli (UxP) Crear base de datos de restos cadavéricos no identificados Uso de celulares en primarias Senadores Lorena Mandagarán (GEN) y Emmanuel González Santalla (La Cámpora) Regular el uso de celulares en escuelas de nivel primario Regularización de aportes Senador Pablo Obeid (UxP) Reconocer aportes del personal de Lotería y Casinos contratado por temporada Campaña sobre pantallas Proyecto en revisión Concientizar sobre los efectos nocivos de la exposición en niños y niñas hasta 12 años RCP en progenitores Proyecto en revisión Instrucción básica en RCP para padres de recién nacidos en situación de riesgo Promoción de la salud mental en clubes Micaela Olivetto (UxP) Impulsar políticas de salud mental en entidades deportivas Día Provincial de la Educación Especial Viviana Guzzo (UxP) Instituir el 9 de agosto como fecha conmemorativa Día del Testigo de Lesa Humanidad Juan Ariel Archanco (UxP) Recordar cada 18 de septiembre la segunda desaparición de Jorge Julio López Día Provincial del Dibujante y Pintor Costumbrista María Noelia Saavedra (UxP) Homenajear a Florencio Molina Campos Condonación de deudas municipales (postergado) Diego Garciarena (UxP), Valentín Miranda (UCR), Berenice Latorre de Caro (PRO), entre otros Perdonar $7.900 millones de deudas por el Fondo Covid y el Fondo de Asignaciones Extraordinarias