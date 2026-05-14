El proyecto de “Medidas energéticas” del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, impacta en los distritos que fueron incorporados en 2021 a los descuentos en la tarifa de gas.

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En un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto recibió dictamen “exprés” y se votaría en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 20 de mayo. Ese día también están en agenda tratados internacionales y la Ley “Hojarasca”.

La iniciativa recibió 46 firmas a favor en La Libertad Avanza con apoyo del PRO, la UCR, el MID, Independencia (Tucumán), Innovación Federal (Misiones) y Producción y Trabajo (San Juan).

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El kirchnerismo, que impulsó la ley que ahora se pretende modificar, presentó un dictamen propio (31 firmas) que no solo ratifica el régimen vigente, sino que además propone crear otro régimen tarifario diferencial para el consumo eléctrico en las Zonas Cálidas, acotado a los períodos de mayor demanda.

“Subsidia a absolutamente todos los usuarios de una región, es la primera injusticia”

Para explicar el proyecto, expuso la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti. “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita. Y así venimos trabajando, sacamos el régimen de subsidio focalizado, y un paso más en esto creemos que es la modificación de la ley de zona fría”, comenzó la Secretaria de Energía.

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Asimismo, la funcionaria expuso que “el subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo”. “Esa es la primera injusticia que nosotros vemos en eso. Y, además, ¿cómo se financia? Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, o sea, gente de altos ingresos, gente de medianos ingresos y gente de bajos ingresos que incluso no están en la zona fría”, dijo.

“El Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces nosotros creemos que acá hay que hacer una modificación importante”, añadió.

En tanto, la Secretaria de Energía argumentó que “nosotros ahora no le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita”. “La gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía sobre los metros cúbicos de gas que consumen, porque consumen entre 4 y 7 veces más que el resto del país, eso es una realidad, pero en el resto del país lo que estamos haciendo es focalizando lo que se recauda en el fondo con esta alícuota del 7,5% a exclusivamente los usuarios que los necesitan”, detalló.

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“Lo que queremos es que la gente que puede pagar la energía, lo pague, y la gente que no puede pagar la energía, se la siga ayudando, y focalizar los escasos recursos hacia esa gente”, definió Tettamanti.

Principales cambios

Si se sanciona la ley del Gobierno, la Patagonia (incluye el municipio bonaerense de Patagones), la Puna y Malargüe (Mendoza) conservarán el descuento del 50% por Zona Fría, pero todas las localidades que se agregaron al régimen hace cinco años dejarán de recibir el beneficio de manera automática.

Las familias deberán acreditar ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales para mantenerlo. En 2021 se sumaron a los descuentos de gas 3.400.000 usuarios. De ese total, según las estimaciones oficiales, 1.600.000 perderán el beneficio, mientras que 1.800.000 lo conservarán. Estos últimos son los usuarios inscriptos en el SEF (Subsidios Energéticos Focalizados), quienes gozarán de un descuento “superior al 75%” sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

En ese sentido, recordó que el régimen vigente subsidia a todos los habitantes de las Zonas Frías sin distinción de su poder adquisitivo, a través de un cargo que pagan todos los usuarios del país (7,5% sobre el metro cúbico de gas).

Cuáles son los municipios que perderían la zona fría

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas. También están en el listado Mar del Plata (General Pueyrredón), Bahía Blanca, Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.