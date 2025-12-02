Diputados: Las juras más llamativas de los nuevos legisladores bonaerenses
LANOTICIA1.COM en la Legislatura | "Cristina libre", los "desaparecidos", la "libertad", "Palestina", fueron algunos de los nombres e ideas que eligieron los nuevos diputados a la hora de jurar. El color de la militancia en los alrededores.
La Cámara de Diputados bonaerense tuvo su sesión preparatoria donde se les tomó juramento a los legisladores electos el último 7 de septiembre, a excepción de la vicegobernadora Verónica Magario y Manuel Passaglia, de Hechos, los únicos ausentes.
En el momento de la jura, se puede optar por dos palabras como “sí, juro” pero otros eligen agregar conceptos y personas para poner aún más en valor el momento.
Por el lado de los peronistas, se mencionó “Cristina Libre”. Por caso Facundo Tignanelli, jefe del bloque oficialista, juró por “los compañeros que no traicionan”.
Por otro lado, el actual secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, juró “por dios, por la patria, por la defensa de la vida en el momento de la concepción y por la libertad, sí juro”, esbozó el legislador libertario.
El Frente de Izquierda con sus dos legisladores, Cristian Castillo y Mónica Schlotthauer, también se explayaron con los juramentos más extensos con alusión a "Palestina", los "desaparecidos" y el "socialismo".
Ariel Archanco: “Por Cristina libre, porque es inocente, sí juro”
Mayra Mendoza: “Por Cristina Libre, por el pueblo de Quilmes, por la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras, por los leales de corazón, sí juro”
Cristian Castillo: “Por la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, por Palestina libre, por la memoria de los 30 mil desaparecidos detenidos, por el socialismo de Argentina y del mundo, sí juro".
Mónica Schlotthauer: “Juro honrar la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos; de mis compañeros del PST asesinados en esta ciudad por la AAA y el gobierno de Isabel Perón; por todos los luchadores que conquistaron los derechos sociales y laborales y nuestra soberanía, hoy pisoteada en peligro; por los pueblos que luchan en el mundo la liberación de Palestina, del genocidio de Israel, por el socialismo y un gobierno de trabajadores, sí juro”.
Al final, el color de la jornada también lo aportó la militancia. La quilmeña Mendoza salió a saludar y arengó a su gente en la zona del estacionamiento, momento registrado sólo por LANOTICIA1.COM
También hubo en los ingresos al Palacio legislativo un grupo de Patria Grande, los más numerosos y ruidosos. Además, había gente de La Cámpora y La Libertad Avanza.
