La votación en la cámara de Diputados fue rápida y con 156 votos afirmativos para rechazar el polémico DNU.

Tras ello, el PRO que preside Mauricio Macri señaló en un comunicado que “esto no es el cambio”. "Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que "no hay plata", y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables", indicó.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y excandidata a presidenta del partido amarillo defendió el decreto que aún tiene que ser tratado por el Senado.

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”, publicó en su cuenta de X.

Y agregó: “La importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales”.

Otro que se expresó fue el diputado provincial de LLA, Agustín Romo: “Volvió el Frente de Todos Juntos. De mi parte, espectacular. Ya estaba cansado de que Mauricio Macri critique al gobierno por falta de gestión siendo que nosotros logramos en un mes el superávit fiscal que el no logro en 4 años”.

Y añadió: “Mauricio Macri le ordeno a sus Diputados que voten junto al kirchnerismo y en contra del gobierno para extorsionar y pedir mas cargos. Todo lo otro que escuchen es cuento”.

