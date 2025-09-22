Hernán Lacunza analizo la actual situación cambiaria y dijo que el Gobierno de Javier Milei “se metió solo en un callejón” por la “imprudencia” de no haber comprado reservas cuando debía. “Eso motivó la tensión. Y hoy no hay opción gratis. Tenés más demanda que oferta en dólares”, señaló en declaraciones televisivas.

Las cuatro herramientas con las que cuenta Casa Rosada tienen, según el ex funcionario, sus consecuencias particulares.

"Podrían vender las reservas que les quedan. Pero los bonistas se preguntarían ‘¿con qué me vas a pagar a mí?’", dijo en primer término, y añadió la segunda opción: “Pueden subir la tasa en pesos para que la gente se quede en pesos y no se pase a los dólares. Pero el crédito a las Pymes, la producción y el consumo se derrumbarían”.

Asimismo, señaló, en el Gobierno "también podrían poner arena en las ruedas de la demanda, como si fueran pequeños ‘cepitos’. No digo volver a como estaba en marzo, pero usar medidas graduales. Pero también tiene un costo, que es la ampliación de la brecha cambiaria, algo que quieren acortar".

Por último, se refirió a “deslizar y racionar por precio”. Pero destacó: “Eso lleva a que crezca la inflación”.

