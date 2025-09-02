💵 Dólar hoy, 2 de septiembre de 2025: Cómo se comportó la divisa ante el anuncio de intervención oficial
La medida para contener la volatilidad marca un giro en la política cambiaria del Gobierno.
La medida de que el Tesoro Nacional comenzará a operar en el mercado de cambios "para garantizar su normal funcionamiento" fue anunciada por Pablo Quirno, secretario de Finanzas.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.336,46, para la compra y $1.378,91 para la venta este 2 de septiembre, lo que representa una baja de 0,93% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.375 (representa una baja de 0,72%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.340 para la compra y $1.360 para la venta, representa una baja de 0,37% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.365,62 lo que representa una baja de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.787,50.
Por último el dólar mayorista está $1.352 para la compra y $1.361 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.372.
