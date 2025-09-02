La medida de que el Tesoro Nacional comenzará a operar en el mercado de cambios "para garantizar su normal funcionamiento" fue anunciada por Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.336,46, para la compra y $1.378,91 para la venta este 2 de septiembre, lo que representa una baja de 0,93% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.375 (representa una baja de 0,72%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.340 para la compra y $1.360 para la venta, representa una baja de 0,37% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.365,62 lo que representa una baja de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.787,50.

Por último el dólar mayorista está $1.352 para la compra y $1.361 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.372.

