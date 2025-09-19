La dinámica del mercado de cambios cierra una semana con una fuerte demanda, con la divisa en el techo de la banda de flotación.

El Banco Central vendió este jueves u$s432 millones y este viernes u$s678 millones, algo que no se sabe si decantará en un cambio en el esquema en el corto plazo.

En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.465,77, para la compra y $1.523,75 para la venta este 19 de septiembre, lo que representa una suba de 0,95% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (sube 1,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, representa una suba de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.551,03 lo que representa una suba de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.

Por último el dólar mayorista está $1.466 para la compra y $1.475 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.567,06.

Este viernes, en un evento con empresarios en el acto central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei hizo referencia a las turbulencias en los mercados y la suba del riesgo país, y aseguró que “los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo”.

En la misma línea, remarcó: “Son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria, las crisis de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos”.

Además, se refirió a los resultados electorales bonaerenses y al clima político rumbo a las legislativas nacionales de octubre. “El pánico político se está espiralizando en el mercado”, dijo.

“Probamos que se podía hacer un ajuste y que además sea expansivo. Siempre y cuando se hiciera en el sector parasitario, que es el Estado”, indicó. Y sumó: “Pero hay un empecinamiento en destruir todo lo que hemos construido. Una parte de la política solo quiere romper el equilibrio macroeconómico”, aseguró.

Imagen: https://depositphotos.com/