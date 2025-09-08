Tras la contundente derrota electoral de La Libertad Avanza a manos de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el dólar se acerca al techo de la banda de flotación.

En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.382,25, para la compra y $1.435,17 para la venta este 8 de septiembre, lo que representa una suba de 3,49% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.425 (suba de 3,26%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.355 para la compra y $1.385 para la venta, representa una suba de 1,09% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.434,26 lo que representa una suba de 3,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.852,50.

Por último el dólar mayorista está $1.400 para la compra y $1.409 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.439,27.

