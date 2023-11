El presidente Alberto Fernández denunció este domingo que fue blanco de amenazas mientras viajaba en el helicóptero oficial en el último año. Según sus declaraciones, en varias ocasiones le apuntaron con miras telescópicas desde el suelo mientras se trasladaba de la Casa Rosada a la residencia presidencial de Olivos.

Los incidentes, según indicó el mandatario argentino, ocurrieron después del fallido intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2022. En ese atentado, Fernando Sabag Montiel intentó disparar una pistola frente a Kirchner en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, pero la arma falló en varias ocasiones.

Fernández describió en la entrevista que después de este incidente, experimentó situaciones peligrosas durante sus vuelos en helicóptero. E indicó que luego del atentado contra Cristina Kirchner, fue apuntado con “un rayo láser”. "Era una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero", describió.

El presidente no cree que las amenazas buscaron derribar el helicóptero, pero sí consideró que intentaban enviar un mensaje intimidatorio. "No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero", expresó Fernández.

Estos incidentes no fueron casos aislados. Según afirmó el presidente, ocurrieron en repetidas ocasiones, hasta en cuatro eventos distintos. A pesar de la gravedad de la situación, Fernández confesó que decidió no hacer público el problema en su momento, en colaboración con su equipo de seguridad.

"Me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: 'No hagamos un problema con esto'", reveló el mandatario. En la misma entrevista, Fernández destacó que las amenazas afectan a las familias de los políticos en general. En ese sentido, recordó el caso de Sergio Massa.