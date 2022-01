El Auditor General de la Nación y ex candidato a Vicepresidente en fórmula con Mauricio Macri había criticado al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, a quien acusó de estar "pago por el Gobierno" y de "decir pavadas". No obstante, quien salió al cruce no fue alguien del oficialismo, sino el Diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, que lo trató de "tipo inmundo".