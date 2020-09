La diputada nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, María Luján Rey, salió al cruce del abogado Gregorio Dalbón quien este lunes aseguró que Marcos Córdoba, el motorman de la unidad que colisionó hace ocho años, reconoció que había "anulado los frenos del tren". En esa tragedia, murieron 51 personas y 789 resultaron heridas.

Lamento que algunos medios tomen un tuit como una verdad revelada", expresó Rey ante la consulta sobre los dichos del letrado. "Las declaraciones de Córdoba fueron realizadas en el marco de una pericia psicológica que ordenó el Tribunal, a raíz de una posibilidad que tiene éste de solicitar una libertad condicional por el tiempo que lleva transcurrida su pena", dijo.

Mi mas absoluta solidaridad y apoyo a las Víctimas de la Tragedia de Once, basta de promover impunidad!!! pic.twitter.com/qillzG3pL9 — ALBERTO LEBBOS #26F (@ALBERTO0809) September 14, 2020

En este sentido, la diputada explicó que "es propio de las pericias, que se le consulta al solicitante datos de la causa en la que fue condenado". "Extrañamente, las peritos formulan siete preguntas sobre la investigación. Después violan el secreto médico que debería regir para Marcos Córdoba, dan a conocer las respuestas del motorman", manifestó la parlamentaria.

Este mensaje recibió mi hija, acompañado de una foto de ella y mi nieta. Ninguna ideología política justifica esta aberración...

Quizás les duele la dignidad a quienes no la tienen. pic.twitter.com/JRJZ1T8CvF — María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) September 14, 2020

"Córdoba no dice nada nuevo, el hombre muerto no era un freno del tren, sino un sistema de emergencia que tenía el tren. Ha quedado probado en el juicio que la anulación de éste no tuvo ninguna injerencia en lo que sucedió después. Marcos Córdoba llegó al andén 2 vivo y aplicó el freno que debía aplicar, pero éste estaba degradado y no frenó", sostuvo.

Mi solidaridad con @marialujan_rey. Justicia y respeto por las víctimas de la tragedia de once. Con hechos así agravian la memoria de las víctimas y sus familiares. https://t.co/7T80oAeFrC — Jorge Macri (@jorgemacri) September 15, 2020

Esta es la Argentina que no queremos, por eso repudiamos las amenazas y la violencia, acompañemos a María Luján y a su familia en este momento, la dignidad y la lucha por la justicia son una bandera para levantar bien alto. https://t.co/GDEbWINSX4 — Verónica Barbieri (@BarbieriVero) September 15, 2020

Mi apoyo y solidaridad con mi amiga @MariaLujan_Rey por las graves amenazas que sufrió su familia. La Tragedia de Once no fue casualidad, fue corrupción. #Lacorrupcionmata https://t.co/mcJaHsHXnb — Luis Petri (@luispetri) September 15, 2020

Hay gente muy miserable @MariaLujan_Rey !mi acompañamiento siempre https://t.co/IZ89iiejhP — Alejandra Lordén (@AleLorden) September 15, 2020