25 de Mayo vivió una jornada de reconocimiento y bienvenida para Valentín “Colo” Barco, el volante que formó parte del plantel de la Selección Argentina que obtuvo el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026 y jugó algunos minutos en el partido contra Jordania (victoria por 3-1) durante la última fecha de la fase de grupos.

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Las actividades comenzaron con una caravana con el deportista desde la rotonda de La Mulita hasta el Palacio municipal de calle 9 y 27.

Una vez en el edificio comunal, Barco fue recibido por el Jefe comunal Ramiro Egüen en el Salón Blanco, espacio en el que el futbolista brindó una conferencia de prensa y recibió reconocimientos oficiales por parte de la comuna.

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Para el cierre de la jornada, Barco salió al exterior del municipio para saludar, donde agradeció a la muchedumbre que se juntó pese al mal tiempo, con banderas, camisetas y celulares para registrar un momento muy especial.

Barco nació en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, en 2004. Lo destacan su velocidad y técnica, características que empezó a forjar en sus épocas de delantero en el club Sportivo de su ciudad natal.

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Debutó en Boca Juniors en Primera División a los 16 años y, tras brillar en la Reserva durante un par de temporadas y limar las asperezas con el Consejo de Fútbol, volvió a tener su oportunidad de la mano del entonces DT Jorge Almirón para 2023.

El pibe llegó a Boca cuando tenía nueve años. La prueba inicial se la tomó Ramón Maddoni, gran descubridor de talentos, el 13 de diciembre de 2013. Pese a quedar fichado, debió emprender una tarea sacrificada. Como en la primera etapa no quedó en la pensión, durante tres años hizo 450 kilómetros en el Renault 12 de su padre, ida y vuelta entre Veinticinco de Mayo y Buenos Aires, cuatro veces por semana. Valentín atravesó los obstáculos necesarios hasta poder firmar su contrato y renovarlo hasta el 31 de diciembre de 2024 con una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

A comienzos de 2024 y tras varias semanas de negociación, el lateral fichó por el Brighton de Inglaterra, que pagó su cláusula de rescisión. Luego pasó a Sevilla el mismo año. Allí tuvo poca continuidad, entonces Brighton cedió a Barco al Racing de Estrasburgo en febrero de 2025, donde se adaptó rapidamente. Su rendimiento llevó al club a ejercer la opción de compra a mediados de año, firmando contrato hasta 2029.