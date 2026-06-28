Valentín Barco ingresó a los 26 del segundo tiempo en el partido de Argentina frente a Jordania, en lo que fue su debut mundialista aprovechando la rotación planeada por Lionel Scaloni ante la clasificación sellada para los 16avos.

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Debutó en la selección mayor el 22 de marzo de 2024 a los 10 minutos del segundo tiempo en un amistoso contra El Salvador. Después de 2 años, volvió a ser convocado en la fecha FIFA de marzo de 2026 por Scaloni, en donde ingresó en el minuto 54 del segundo amistoso vs Zambia. Allí marcaría su primer gol al minuto 94 para el 5-0 final.

Barco nació en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, es producto de la categoría 2004 y juega como lateral izquierdo. Sin embargo, lo destacan por su velocidad y técnica, características que empezó a forjar en sus épocas de delantero en el club Sportivo de su ciudad natal y que evidenció en sus tres partidos en la máxima categoría.

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Debutó en Boca Juniors en Primera División a los 16 años y, tras brillar en la Reserva durante un par de temporadas y limar las asperezas con el Consejo de Fútbol, volvió a tener su oportunidad de la mano del entonces DT Jorge Almirón para 2023.

El pibe llegó a Boca cuando tenía nueve años. La prueba inicial se la tomó Ramón Maddoni, gran descubridor de talentos, el 13 de diciembre de 2013. Pese a quedar fichado, debió emprender una tarea sacrificada. Como en la primera etapa no quedó en la pensión, durante tres años hizo 450 kilómetros en el Renault 12 de su padre, ida y vuelta entre Veinticinco de Mayo y Buenos Aires, cuatro veces por semana. Valentín atravesó los obstáculos necesarios hasta poder firmar su contrato y renovarlo hasta el 31 de diciembre de 2024 con una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

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A comienzos de 2024 y tras varias semanas de negociación, el lateral fichó por el Brighton de Inglaterra, que pagó su cláusula de rescisión. Luego pasó a Sevilla el mismo año. Allí tuvo poca continuidad, entonces Brighton cedió a Barco al Racing de Estrasburgo en febrero de 2025, donde se adaptó rapidamente. Su rendimiento llevó al club a ejercer la opción de compra a mediados de año, firmando contrato hasta 2029.

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