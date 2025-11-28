“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias (SIC), hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, indicó el comienzo del comunicado oficial del club que preside Juan Sebastián Verón.

Ads

Y añade: “En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional".

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender por seis meses a Juan Sebastián Verón en su rol de presidente de Estudiantes de La Plata, además de aplicar dos fechas de sanción a los futbolistas involucrados en el gesto de protesta durante el pasillo de homenaje a Rosario Central.

Ads

Todo el cortocircuito comenzó con el título sorpresa otorgado al Canalla, y las polémicas crecieron, involucrando incluso al Presidente de la Nación Javier Milei, y desembocó en denuncias contra Chiqui Tapia, esta sanción a Estudiantes (que negó oficialmente haber votado a favor del campeonato a Rosario Central) y acusaciones entre libertarios y la AFA.

Puede interesarte

Ads