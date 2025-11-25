Milei se metió en la disputa entre Estudiantes y la AFA
“Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter, en alusión al legado de Osvaldo Zubeldía, figura histórica del club. Y acompañó el posteo con una foto de la camiseta Pincha.
Tras la decisión de AFA de darle un título sorpresa a Rosario Central, desde Estudiantes de La Plata salieron a cuestionar la consagración; no obstante, desde la Asociación del Fútbol Argentina afirmaron que la medida fue tomada entre todos los clubes. El cruce no quedó allí, ya que días después el Pincha visitó al Canalla y realizó el “pasillo del campeón” pero de espaldas a los jugadores de Arroyito.
En el marco de esta disputa intervino el Presidente Javier Milei, enemistado con la AFA por varias cuestiones, entre ellas la habilitación de las SAD.
“Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, dijo el Jefe de Estado, tomando posición por el equipo platense.
