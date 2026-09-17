La tasa de desocupación trepó al 7,9% y la informalidad laboral saltó al 45% en el segundo trimestre del año, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El escenario tuvo un impacto particularmente fuerte en algunos de los principales centros urbanos bonaerenses, donde el desempleo llegó a rozar el 10%.

El aumento de la desocupación en el segundo trimestre de 2026 fue de 0,3 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año pasado (7,6%), y se explicó por un aumento en la oferta de trabajo (0,8) superior a la demanda de trabajadores (0,3).

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Los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires quedaron entre los puntos de mayor tensión del mercado laboral. Mar del Plata registró una tasa de desocupación del 9,9%, y Bahía Blanca-Cerri, 9,7%.

El Conurbano bonaerense alcanzó un 8,8%, mientras que el Gran Buenos Aires – incluido CABA- registró una tasa del 8,2%. En el Gran La Plata, el desempleo llegó al 8,7%, y en el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución se ubicó en 8,4%.

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#DatoINDEC

Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

La evolución del mercado laboral también estuvo acompañada por un fuerte nivel de informalidad. En este contexto, la tasa de informalidad saltó 1,8 puntos: del 43,2% al 45% en un año.

Se trata de 400 mil nuevos empleos informales. Del total de informales, el 59,4% son asalariados (es decir, trabajan en relación de dependencia, pero “en negro”), mientras que el 37,6% son cuentapropistas, una categoría que en su mayoría es integrada por trabajos de baja calificación y pago.