Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que declaró por error una deuda de $ 130 millones cuando correspondían $ 13 millones.

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El hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien es contador y cuenta con amplia experiencia como perito en el Consejo de la Magistratura bonaerense, aseguró que una de las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas se produjo porque “puso un cero de más” al informar una deuda hipotecaria.

Según informaron Infobae y La Nación, el argumento fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, quien investiga al dirigente de La Plata y debe resolver un pedido del fiscal Guillermo Marijuan para citarlo a declaración indagatoria.

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El supuesto error resulta central para uno de los puntos cuestionados por la fiscalía. En su primera declaración jurada como funcionario, presentada en febrero de 2024, Adorni había informado una deuda hipotecaria de $ 13 millones. Sin embargo, en la declaración anual presentada en julio de 2025 apareció una deuda inicial de $ 130 millones y una final de $ 60 millones.

A partir de esos números, Marijuan había considerado que existía una reducción de aproximadamente $ 70 millones en la deuda que no estaba debidamente explicada. La defensa sostiene ahora que esa diferencia parte de una premisa equivocada: los $ 130 millones iniciales nunca habrían existido, sino que fueron producto de haber agregado accidentalmente un cero.

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Adorni planteó además que fue la propia denuncia la que permitió advertir la inconsistencia y defendió las posteriores correcciones realizadas sobre sus declaraciones. “La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene”, sostuvo en declaraciones a La Nación.

Sin embargo, no se trata de la única rectificación realizada por Adorni. En mayo se modificaron valuaciones, saldos, ingresos y gastos de sus presentaciones patrimoniales y también se incorporó dinero en efectivo y una suma obtenida por la venta de un bien hereditario.

En la de 2025, en particular, el funcionario incorporó en una rectificación $24.500.000 en efectivo, de los cuales $21.000.000 correspondían, según dijo, a una herencia.