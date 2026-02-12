El diputado Juan Grabois le recordó el helicóptero de De La Rua a Milei y pidió “narcotest” para todos los legisladores
En medio del debate por la baja de edad de imputabilidad, el representante de Fuerza Patria definió al Gobierno Nacional como “narcocapitalismo”.
En el marco del debate por la baja de edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados, el legislador Juan Grabois protagonizó una de las intervenciones más encendidas de la jornada.
Grabois comenzó su exposición felicitando “de corazón al pueblo pacíficamente movilizado”, al señalar que en distintas ciudades del país hubo manifestaciones en rechazo a la iniciativa. “Es cada ciudad del país quien salió a repudiar la basura de reforma laboral que están intentando aprobar sobre la base de una nueva Banelco”, afirmó, en alusión al escándalo por presuntos sobornos en el Senado durante el tratamiento de la reforma laboral del año 2000.
El diputado también denunció episodios de represión posteriores a las protestas y sostuvo que “salieron a cazar a mansalva”, en referencia al accionar de las fuerzas de seguridad.
Durante su discurso, lanzó acusaciones contra el oficialismo al señalar que “en la República Argentina hay un tratado de libre comercio, es el tratado de libre comercio narco”. En esa línea, recordó un episodio judicial del pasado que involucró a una dirigente política y vinculó ese antecedente con el debate actual, además de cuestionar lo que definió como “anarcocapitalismo”, al que calificó como “narcocapitalismo”.
Grabois también evocó la crisis institucional de 2001 y el final anticipado del gobierno de Fernando de la Rúa. “Como nosotros efectivamente queremos que el presidente Milei termine su mandato, le decimos: mejor no saque esa ley laboral”.
Para finalizar, el legislador insistió con un proyecto presentado por la diputada Natalia Zaracho para que se realicen narcotests obligatorios a diputados, senadores y altos rangos de las fuerzas de seguridad. “Todos tenemos que hacer un narcotest”, sostuvo, al tiempo que reclamó mejoras salariales para policías, gendarmes, prefectos y soldados.
