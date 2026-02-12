En el marco del debate por la baja de edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados, el legislador Juan Grabois protagonizó una de las intervenciones más encendidas de la jornada.

Ads

Grabois comenzó su exposición felicitando “de corazón al pueblo pacíficamente movilizado”, al señalar que en distintas ciudades del país hubo manifestaciones en rechazo a la iniciativa. “Es cada ciudad del país quien salió a repudiar la basura de reforma laboral que están intentando aprobar sobre la base de una nueva Banelco”, afirmó, en alusión al escándalo por presuntos sobornos en el Senado durante el tratamiento de la reforma laboral del año 2000.

El diputado también denunció episodios de represión posteriores a las protestas y sostuvo que “salieron a cazar a mansalva”, en referencia al accionar de las fuerzas de seguridad.

Ads

"Yo la verdad no se de donde saco el primo de Pampita, que un Diputado no puede participar de una manifestación"



"Es lo MENOS DEMOCRÁTICO que escuche en mi vida"



"Si tiene alguna prueba que haya INSTIGACIÓN A LA VIOLENCIA, cumpla con su deber y haga la denuncia penal"… pic.twitter.com/dLZhrubHAZ — Revolución Popular (@RPN_Oficial) February 12, 2026

Durante su discurso, lanzó acusaciones contra el oficialismo al señalar que “en la República Argentina hay un tratado de libre comercio, es el tratado de libre comercio narco”. En esa línea, recordó un episodio judicial del pasado que involucró a una dirigente política y vinculó ese antecedente con el debate actual, además de cuestionar lo que definió como “anarcocapitalismo”, al que calificó como “narcocapitalismo”.

Grabois también evocó la crisis institucional de 2001 y el final anticipado del gobierno de Fernando de la Rúa. “Como nosotros efectivamente queremos que el presidente Milei termine su mandato, le decimos: mejor no saque esa ley laboral”.

Ads

Para finalizar, el legislador insistió con un proyecto presentado por la diputada Natalia Zaracho para que se realicen narcotests obligatorios a diputados, senadores y altos rangos de las fuerzas de seguridad. “Todos tenemos que hacer un narcotest”, sostuvo, al tiempo que reclamó mejoras salariales para policías, gendarmes, prefectos y soldados.