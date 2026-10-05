El Anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue sede de un foro de debate centrado en el proyecto de ley nacional que busca actualizar el Estatuto del Periodista Profesional. La iniciativa pretende reemplazar la normativa vigente, que cuenta con más de 80 años de antigüedad, para adecuarla a las transformaciones tecnológicas y laborales del sector.

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La jornada reunió a legisladores, autoridades provinciales, representantes universitarios, sindicatos y trabajadores de prensa con el objetivo de respaldar el tratamiento de una nueva ley. Entre los presentes se destacó la participación del diputado Cristian Castillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional, junto a los legisladores Fabián Luayza, Andrés De Leo y Ana Luz Balor.

El panel de expositores contó con la presencia de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); David Barresi, secretario general del Sindicato de Prensa Bonaerense (SIPREBO); la periodista Juliana Ricaldoni; y Ayelén Sidun, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

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El proyecto busca establecer un marco regulatorio moderno para el ejercicio de la actividad periodística y el personal administrativo de los medios. Los puntos centrales de la propuesta incluyen derechos específicos vinculados al teletrabajo, la regulación de plataformas digitales y el uso de inteligencia artificial en la producción de contenidos.

Además de las condiciones laborales, la iniciativa pretende fortalecer las herramientas de resguardo para la libertad de expresión y el derecho a la información. Este encuentro en la Legislatura bonaerense se suma a una serie de foros que se desarrollan en distintos puntos del país para impulsar el tratamiento parlamentario del texto.

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Durante el evento, David Barresi subrayó la relevancia de este espacio de discusión. “Es muy importante que desde el ámbito legislativo provincial se brinde este debate sobre esta nueva iniciativa”, sostuvo el dirigente sindical. Asimismo, enfatizó la necesidad de proteger a los trabajadores del sector: “No podemos permitir que el periodismo ni los trabajadores de empresas periodísticas se queden sin una herramienta fundamental como lo es su Estatuto”.

Por su parte, el diputado Cristian Castillo manifestó su respaldo a la propuesta, coincidiendo en la urgencia de actualizar las normas que rigen la profesión ante los cambios en la distribución y producción de noticias.