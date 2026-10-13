El Ministerio de Salud de la Nación confirmó oficialmente la designación del doctor Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad. La medida responde a la necesidad de garantizar la continuidad operativa de la gestión tras el accidente en moto que sufrió Pablo Di Liscia, quien había sido nombrado para el cargo a finales de septiembre.

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El funcionario saliente permanece internado debido a las fracturas sufridas, por lo que desde la cartera sanitaria le desearon una pronta recuperación y agradecieron su breve paso por la administración pública.

La llegada de Masaragian a esta dependencia tiene como objetivo principal profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. Según informaron fuentes oficiales, la gestión se enfocará en fortalecer los mecanismos de control y continuar con las auditorías necesarias para asegurar una administración eficiente de los recursos públicos.

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Asimismo, se busca mejorar de manera sustancial el acceso a las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad, un sector que atraviesa debates presupuestarios clave en el marco del proyecto de Presupuesto 2027 y la prórroga de la emergencia vigente.

Hasta su reciente nombramiento, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, cargo que ocupaba desde julio de 2025. En esa función, estuvo al frente de la gestión integral de diversos hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Posadas, el Baldomero Sommer, el Ramón Carrillo, el Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Su trayectoria previa como director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, bajo la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización, le otorga una experiencia técnica considerada fundamental para los desafíos que presenta la Secretaría.

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Por su parte, Di Liscia había asumido el puesto tras la renuncia de Alejandro Vilches. El ex titular del IOMA, durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, tenía como misión prioritaria mejorar la eficiencia en la entrega de servicios.

La transición ahora queda en manos de Masaragian, quien deberá equilibrar la demanda de recursos con las políticas de control impulsadas por el Ministerio de Salud, en un contexto marcado por la emergencia del sector y la necesidad de respuestas concretas para los beneficiarios del sistema.