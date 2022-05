Axel Kicillof formó parte este martes de la mesa "Debates y desafíos en torno a la identidad bonaerense", en la Feria del Libro. El gobernador bonaerense se alineó con Cristina Kirchner en la interna oficialista y también protagonizó nuevos furcio, esta vez sobre los roles del Estado y el "mercado".

"El otro dia estaba inaugurando una obra de cloacas en un pueblo del interior de la Provincia de Buenos Aires. Miren, si eso fuera negocio, si se pudiera cobrar y si diera ganancia, ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado", dijo Kicillof, que presumiblemente quiso hablar de "la mano invisible del mercado".

Kicillof siguió enredado en el furcio. "No lo hizo porque donde no hay negocio el Estado no llega", reiteró el mandatario bonaerense, que entonces sí enmendó el error: "Perdón, el mercado no llega". "Ahí tiene que estar la sociedad y tiene que estar el Estado dando una respuesta", aclaró el gobernador.

Antes, el gobernador había apuntado contra su antecesora en el máximo cargo de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien comparó con un viejo dibujo animado. "Venimos de una época donde parecía que nos gobernaba un dibujito animado, Heidi. No, no lo digo despectivamente", se rió Kicillof.

En ese contexto, el mandatario profundizó el paralelismo entre Vidal y Heidi: "Era una especie de 'abuelito dime tú...' gobernar la Provincia. Y tenía que ver con un montón de carteles que decían que se hacían un montón de cosas que no se estaban haciendo", denunció el ex ministro de Economía.

Por último, Kicillof también reclamó más fondos para la Provincia de Buenos Aires y cuestionó a la Ciudad de Buenos Aires. "Que quede claro: (la Ciudad) no es ni va a ser una provincia", remarcó el ex diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. "No lo es ni lo va a ser. Las provincias argentinas son 23", insistió.

"Comparar la Provincia con sus 17 millones de habitantes, sus 300 mil km con una ciudad de 3 millones de habitantes y 200 km cuadrados no tiene sentido. No deberíamos permitirlo pero el diario Clarín, La Nación, insisten para mostrar despectivamente que 'la provincia está mal y la ciudad está bien', agregó.

Kicillof subrayó que "la Provincia es la principal potencia productiva de la Argentina, ya que concentra al 40% de su población y a la mayor parte de la producción". "Así como somos la Provincia más rica, también somos la más desigual, en parte porque recibimos pocos recursos en relación a los que aportamos", concluyó.