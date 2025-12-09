El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, con recortes en las principales alícuotas. El cambio fue comunicado por el ministro de Economía Luis Caputo a través de X y forma parte del paquete de medidas que el oficialismo presenta como un alivio fiscal para el campo.

Según lo dispuesto, la soja baja de 26% a 24%; los subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y girasol, de 5,5% a 4,5%. En todos los casos, la reducción es de entre 1 y 2 puntos.

Caputo justificó la decisión asegurando que la eliminación de retenciones sigue siendo “un objetivo central” para la gestión de Javier Milei. “Seguiremos avanzando en esa dirección en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”, señaló.

En despachos oficiales describen la medida como un intento de mejorar la competitividad de la agroindustria, sector que consideran clave por su peso en la producción, el empleo y su aporte exportador, que ronda el 60% del total del país.

Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 9, 2025

Si bien en el campo valoran cualquier baja, también remarcan que el impacto real dependerá de cómo evolucionen los precios internacionales, los costos internos y el tipo de cambio en los próximos meses. Para algunos analistas, la señal apunta a recomponer el vínculo con un sector que viene reclamando previsibilidad y un cronograma claro de reducción de derechos de exportación.

Con esta decisión, el Gobierno espera sumar aire en uno de los rubros más dinámicos de la economía, a la vez que deja abierta la puerta a nuevos recortes si el frente fiscal y cambiario mejora.

