El bloque de La Libertad Avanza en consenso con sus aliados decidió eliminar el capítulo que modificaba la Ley de tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, dado que no tenía los votos en el Senado.

Ads

La jefa del bloque libertario Patricia Bullrich había presentado este martes los cambios que incorporó el oficialismo al dictamen, donde se avanzaba en artículos que permitían flexibilizar las normas para la venta de tierras a extranjeros. El borrador elevaba el límite legal del 15% actual al 25% de la superficie a nivel nacional y provincial para la venta a extranjeros. Todo ello queda descartado por el momento.

La decisión adoptada entre Bullrich con aliados llegó luego de que varios gobernadores decidieron mandar a votar en contra de ese capítulo. Es así que La Libertad Avanza irá al recinto para tratar los puntos que se mantienen en pie del dictamen que están vinculados a cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de manejo del fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Ads

"La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso", se indicó en un comunicado difundido a la prensa. Allí se destacó que “la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.

No obstante los cambios, la Confederación General del Trabajo, las dos CTA y organizaciones sociales ratificaron la movilización de este jueves frente al Congreso en rechazo al proyecto en general.

Ads

Las columnas sindicales y sociales comenzarán a concentrarse desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara alta se prepara para retomar el tratamiento del proyecto.

Por otro lado, la protesta frente al Congreso será la primera de dos jornadas consecutivas de movilización. El viernes, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales participarán de la tradicional marcha por el Día de San Cayetano.