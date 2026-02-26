El Gobierno nacional celebró la aprobación del acuerdo comercial en el Senado de la Nación y lo calificó como “una oportunidad para promover el desarrollo económico".

En cuanto a la ratificación del acuerdo comercial con la UE, fue aprobado por amplia mayoría con 69 votos a favor y 3 en contra, dos de ellos son los representes de la provincia de Buenos Aires, Eduardo 'Wado' De Pedro y Juliana Di Tullio. El restante es de la senadora por Tierra del Fuego, Cristina López. Desde el peronismo, si bien acompañó en su amplia mayoría, expresaron algunas críticas sobre la falta de reservas sobre si efectivamente será recíproca la aplicación del acuerdo.

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificaron la sanción como “un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina” y aseguran que permitirá “consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

Para la Casa Rosada, el acuerdo representa “una oportunidad para promover el desarrollo económico” y para "ampliar el acceso a los mercados”. Tras el acuerdo, desde el Gobierno confían en que su implementación permitirá generar “condiciones favorables para la inversión” y, al mismo tiempo, fortalecerá “la competitividad de los sectores productivos” dentro de un marco de “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

En el mensaje difundido minutos después de la votación, Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la sanción. También envió un mensaje al resto de los países que deberán tratar la ley para que entre en vigencia lo que permitirá un acceso preferencial a uno de los mercados más grandes y sofisticados del mundo, donde viven unas 450 millones.

En ese sentido, expresó el deseo “de que los Congresos de los demás países miembros avancen en su aprobación con la misma celeridad, a fin de permitir la pronta entrada en vigor de este Acuerdo estratégico”.

Con la sanción del acuerdo Mercosur-UE, el Gobierno aseguró que Argentina “reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”.