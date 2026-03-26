“Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja. Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos”, expresó la Senadora libertaria Patricia Bullrich.

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“¿Y qué pasó? La Diputada Pagano y el ex Presidente Alberto Fernández, que salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó”, añadió.

“Mientras algunos buscan protagonismo, el Canciller Pablo Quirno y el consulado trabajan desde el primer día como corresponde: con responsabilidad, bajo las reglas de la diplomacia y enfocados en resultados. Sin show, sin fotos. No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno”, concluyó.

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Pagano había cruzado a Quirno el martes, luego de que éste se atribuyera la liberación de Paéz. La Diputada habló de sus propias gestiones y la del ex Presidente Alberto Fernández en pos del retorno de la abogada.

Ahora la legisladora le contestó a la ex Ministra: “Bullrich el que salió en Twitter y en radio a decir que participó de la defensa de Agostina fue tu canciller Pablo Quirno. Eso perturbó los tiempos del regreso que parecía inmediato (…). Aún así, por suerte para todos Agostina va a volver a Argentina en los tiempos que aún quedan para que el juez expida la sentencia pese a los estúpidos que manejan cancillería hoy. Otro tema: mentis (como tantas veces los has hecho en tu vida), yo no hablo con la familia de Agostina, ni siquiera los conozco". "La que juega con el dolor de las familias sos vos, que saliste corriendo a sacarte una foto con Gallo y hasta te lo llevaste al teatro”, finalizó Pagano.

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