El grupo mexicano MIYM (Mexicana de Industrias y Marcas), que recientemente desembarcó en la provincia de Buenos Aires con la compra de Lácteos Aurora, en el partido de 9 de Julio, está a punto de concretar una nueva operación de peso en la Argentina: la adquisición de San Ignacio, una de las marcas más tradicionales del país en la producción de dulce de leche.

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Según trascendió, las negociaciones se encuentran en su etapa final y el acuerdo podría cerrarse entre el martes y el miércoles de la próxima semana. La información fue confirmada por Alejandro Reca, uno de los propietarios de la firma argentina.

La operación representa un nuevo avance de la compañía mexicana en el mercado lácteo nacional. Antes de poner un pie en Buenos Aires con la compra de Lácteos Aurora, MIYM también había adquirido Lácteos Karina, una empresa radicada en Santa Fe. Ahora busca sumar a su cartera una marca con fuerte presencia tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

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Lácteos Aurora en 9 de Julio.

Fundada en Rosario en 1939, San Ignacio es reconocida por su producción de dulce de leche, aunque también elabora quesos azules, crema y leche fluida. La empresa cambió varias veces de manos a lo largo de su historia hasta que en 2013 fue adquirida por los empresarios argentinos Alejandro Bertin, Alejandro Reca y Diego Temperley, quienes impulsaron una expansión comercial y fortalecieron su perfil exportador.

Actualmente, la compañía vende productos en 18 países. Cerca del 15% de su producción de dulce de leche se exporta a destinos como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Brasil, Chile, Japón y Nueva Zelanda, entre otros mercados. En el segmento de quesos azules, las exportaciones alcanzan alrededor del 85% de la producción, posicionándola entre las principales firmas argentinas de esa categoría.

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Dulce de leche San Ignacio.

La llegada de MIYM se explica, en parte, por el potencial de la producción láctea argentina y por la posibilidad de utilizar al país como plataforma de abastecimiento para otros mercados de la región. La compañía, fundada en 2007 en el estado mexicano de Puebla, es uno de los actores más importantes del sector lácteo de ese país y cuenta con varias marcas de alcance nacional.

La compra de San Ignacio también se inscribe en un contexto de creciente presencia extranjera dentro de la industria láctea argentina. En los últimos meses, el grupo peruano Gloria tomó el control de Saputo Argentina, incorporando marcas históricas como La Paulina y Molfino y consolidándose como uno de los principales jugadores del sector.

Mientras distintas empresas buscan expandirse y otras atraviesan dificultades financieras, como ocurre con la histórica cooperativa SanCor, el interés de grupos internacionales por la lechería argentina sigue creciendo. En ese escenario, MIYM profundiza su apuesta por el país y suma ahora una de las marcas más reconocidas del dulce de leche argentino, después de haber desembarcado en territorio bonaerense con la adquisición de Lácteos Aurora, en 9 de Julio.