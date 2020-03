El Intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, manifestó su descontento con las decenas de turistas que llegaron a su ciudad en el primer día del aislamiento social y las jornadas laborales a distancia que anunció Alberto Fernández el fin de semana.

"No entendieron el mensaje del Presidente", dijo el jefe comunal en Radio 10, donde lamentó la actitud de cientos de familias que decidieron ir a la costa en medio del aislamiento social, la suspensión de clases y los trabajos a distancia anunciados por Alberto Fernández.

"Hay una irresponsabilidad muy grande de la gente y poco entendimiento del mensaje tanto de la Organización Mundial de la Salud como del presidente Alberto Fernández", sostuvo el alcalde del Frente de Todos, que días atrás anunció medidas en la ciudad.

"En la declaración jurada, cada visitante tenía que afirmar que no venía de ningún país de riesgo, que no tenía síntomas y que no había estado con ninguna persona contagiada de coronavirus", contó además sobre el operativo montado por la Municipalidad.

La kilométrica fila de autos que buscaban ingresar a Monte Hermoso se hizo viral el lunes y generó repudios de todo tipo en redes sociales. El propio Alberto Fernández escribió en su cuenta de Twitter: "Si salen, se están poniendo en riesgo".