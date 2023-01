Este 2023 es un año que definirá presidente pero también la continuidad o no del actual gobernador bonaerense Axel Kicillof. Desde Juntos hay una danza de candidatos para la Provincia pero en el Frente de Todos parece haber uno solo.

"Yo pienso que es natural que nuestro gobernador, el gobernador del oficialismo, sea nuestro candidato próximo a gobernador, que sea el candidato a reelegir, no veo nada que amerite que no sea así”, dijo el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora a la AM 750.

Sobre la gestión de Axel Kicillof señaló: “es un gobierno que le ha puesto el pecho, que realmente ha sobrellevado una situación de muchos problemas vinculados a la pandemia y que recién tuvo este año de desarrollo, donde ha mostrado un ímpetu increíble en materias de escuelas, empleo y turismo, además de un alto grado de desarrollo en la salud durante todo este tiempo. Realmente creo que el gobernador se merece, a mi entender, un apoyo de quienes acompañamos el espacio del Frente de Todos".