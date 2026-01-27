El intendente interino de Mar del Plata, Agustín Neme, eligió un gesto político claro durante la caravana que encabezó el presidente Javier Milei en la costa bonaerense: se mostró como un vecino más, evitó cualquier foto institucional y no tuvo reuniones en agenda con el jefe de Estado, una señal que volvió a poner en primer plano el liderazgo de Guillermo Montenegro dentro del PRO local.

La presencia de Neme pasó casi inadvertida entre la multitud que acompañó al Presidente en la recorrida por la calle Güemes. A diferencia de lo ocurrido en octubre, cuando Montenegro —entonces intendente de General Pueyrredón y hoy legislador bonaerense— acompañó a Milei de manera directa y con fuerte exposición política, esta vez el jefe comunal en funciones optó por un perfil bajo.

El contraste no fue menor. Aunque hoy Neme ocupa la intendencia tras la salida de Montenegro al ámbito legislativo provincial, el mensaje implícito fue claro: el principal referente político del espacio en Mar del Plata sigue siendo el exintendente.

En diálogo con Qué Digital, Neme destacó el respaldo social al Presidente y sostuvo: “Siempre es un placer recibir al presidente. Acá se demuestra, con toda la gente que hay, que existe una sociedad que quiere un cambio para nuestro país y para la Provincia”. En la misma línea, afirmó que Milei impulsa “políticas públicas de largo plazo” y que ese rumbo “la sociedad lo está acompañando”.

El intendente interino también confirmó que no tenía previstas reuniones formales con Milei y que su agenda del martes sería “un día normal de trabajo”, sin actividades oficiales vinculadas a la visita presidencial.

Sí adelantó su participación en el Derecha Fest, el evento político y cultural que La Libertad Avanza realizará en el balneario Horizonte, en la zona del Faro. Allí, Neme acompañará a Guillermo Montenegro, quien será uno de los oradores del encuentro: “Vamos a estar con Guillermo, acompañándolo”, señaló.

Las declaraciones del jefe comunal también fueron replicadas por Info Mar del Plata, donde remarcó que vivió la llegada de Milei “como un vecino más de la ciudad” y subrayó el acompañamiento ciudadano al Presidente en cada una de sus recorridas.

La caravana formó parte del “Tour de la Gratitud” que Milei desarrolla en distintos puntos del país tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en 2025. En Mar del Plata, el Presidente estuvo acompañado por Karina Milei, Sebastián Pareja y el diputado nacional Diego Santilli.