El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desembarca este sábado en la Séptima sección electoral para encabezar un nuevo plenario político de la tropa del gobernador Axel Kicillof.

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La jornada tiene lugar en el Club Apeadero de Saladillo y reune a referentes, dirigentes, militantes y vecinos de los ocho distritos que integran la sección. El objetivo es debatir las principales problemáticas de la región y avanzar en el armado territorial del espacio.

Durante el encuentro se conformarán comisiones de trabajo para abordar cuestiones vinculadas con producción, empleo, infraestructura y políticas sociales, además de analizar el escenario político y económico de la provincia de Buenos Aires y del país.

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El MDF busca consolidar su presencia territorial y apuntalar la proyección nacional de Kicillof de cara a las próximas elecciones.

“Será una jornada de construcción para organizar la esperanza desde el interior bonaerense hacia toda la Argentina”, expresaron desde el espacio que responde al mandatario provincial.

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La actividad forma parte de una recorrida que el MDF comenzó el sábado pasado en Ramallo, donde reunió a dirigentes de la Segunda sección electoral. En aquella oportunidad, los referentes del espacio plantearon que los plenarios se extenderán “a todos los rincones de la Argentina, desde la Quiaca hasta Ushuaia”.

Los dirigentes que participarán

En Saladillo, uno de los anfitriones será Walter Abarca, vicepresidente de AUBASA, junto con el referente local del MDF Danilo Mengarelli, quien viene posicionándose como un posible candidato a intendente.

También participará Carlos Bianco, jefe de Gobierno bonaerense, quien viene teniendo un rol activo en los distintos plenarios organizados por el espacio.

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Entre los dirigentes que serán parte de la jornada también se encuentran el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi; los olavarrienses Liliana Schwindt, José Eseverri y Telma Cazot; el veinticinqueño Hernán Ralinqueo; la azuleña Laura Aloisi; la bolivarense Mónica Ochoa; la alvearense Romanela Fernández; y el roqueperense José Luis Horna.

Camino al encuentro federal

Los plenarios por secciones electorales funcionan como una instancia previa a un encuentro federal que encabezará el propio Kicillof.

La actividad está prevista para el 19 de septiembre en Avellaneda, donde el gobernador buscará exhibir el respaldo territorial y la capacidad de movilización de su espacio político.