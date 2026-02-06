El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a tensar al peronismo en la Cámara de Diputados. En ese escenario, el massismo confirmó que acompañará el proyecto promovido por el oficialismo, una decisión que deja al descubierto una nueva fractura dentro del bloque de Unión por la Patria.

Ads

Según pudo adelantar Infobae, el Frente Renovador considera necesario avanzar con modificaciones al régimen penal juvenil y entiende que la iniciativa puede ser una herramienta para dar respuesta a la demanda social en materia de seguridad. La postura contrasta con la de otros sectores del peronismo, que rechazan de plano la reducción de la edad de imputabilidad y advierten sobre el riesgo de criminalizar a los menores.

De esta manera, el oficialismo podría encontrar apoyos clave para avanzar con el proyecto en el recinto, mientras que Unión por la Patria quedaría expuesta a una votación dividida, algo que ya ocurrió en debates sensibles durante el último año.

Ads

La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva y ha atravesado distintos gobiernos sin lograr consensos amplios, con iniciativas similares y a los posicionamientos contrapuestos dentro del arco político, especialmente en el peronismo, donde conviven miradas más punitivistas con otras de enfoque social y preventivo.

Con este nuevo escenario, el tratamiento en Diputados se perfila como uno de los debates más sensibles de la agenda parlamentaria, no solo por el contenido del proyecto, sino también por el impacto político interno que puede generar en la principal fuerza opositora.

Ads

Puede interesarte