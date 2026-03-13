Las declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante un acto en Berazategui generaron malestar en el municipio de Quilmes, gobernado por la jefa comunal Eva Mieri pero que tiene como referente local a Mayra Mendoza.

Durante una actividad en Berazategui, Bianco elogió el desarrollo del municipio conducido por el histórico dirigente peronista fallecido Juan José Mussi y lanzó una frase que generó polémica. “Yo me acuerdo cuando era adolescente, en Quilmes a los de Berazategui se los trataba despectivamente, pero hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui. En Quilmes la gente dice ‘acá no hay obras como en Berazategui’ y eso tiene que ver con Mussi”, afirmó.

Las palabras del ministro no cayeron bien en el gabinete quilmeño, donde interpretaron los dichos como una desvalorización de la gestión local.

La secretaria de Obras Públicas de Quilmes, Cecilia Soler, salió al cruce del funcionario provincial y cuestionó su diagnóstico sobre la situación del distrito. Según sostuvo, ese tipo de comentarios “provienen de quienes no viven en la ciudad” y reclamó a la Provincia que reactive una serie de trabajos actualmente paralizados.

De acuerdo con Soler, existen más de diez obras que dependen directamente del gobierno bonaerense y que permanecen detenidas en el municipio. Entre ellas mencionó tres planes hidráulicos claves para los arroyos del distrito, la construcción de casi 300 viviendas sociales y distintos frentes de obra vial que actualmente no registran actividad.

La funcionaria además comparó la situación con el escenario nacional y sostuvo que la cantidad de proyectos frenados por la Provincia es “igual o incluso superior” a los que quedaron paralizados tras las decisiones del gobierno del presidente Javier Milei.

A las críticas también se sumó el secretario de Ambiente y GIRSU de Quilmes, Roberto Gaudio, quien calificó las declaraciones de Bianco como un “comentario desafortunado”. El funcionario pidió que las estructuras políticas se utilicen para colaborar con el desarrollo de la ciudad en lugar de establecer comparaciones entre distritos.