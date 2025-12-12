A seis días del fin del mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ Bonaerense, el peronismo de Florencio Varela salió a marcar posición. El Consejo partidario local publicó un documento en el que reclama elecciones internas y advierte que la mejor forma de fortalecer al partido es garantizar la participación de la militancia.

El mandato de Kirchner –quien además lidera La Cámpora– vence el 18 de diciembre, pero la renovación de autoridades será recién en marzo. En ese escenario, distintos espacios del justicialismo bonaerense comenzaron a mover fichas. El sector más tradicional del peronismo busca “gestionadores” que encabecen un proceso de reorganización hacia el 2027, cuando el oficialismo deberá definir cómo intenta retener la Gobernación que dejará Axel Kicillof y, a la vez, construir una alternativa presidencial.

Como publicó Infobae, desde el entorno del diputado aseguran que “si hay consenso, la voluntad de Máximo es seguir”, postura que convive con el debate interno por el rumbo del partido en los 135 municipios de la Provincia, en un contexto político marcado por la tensión con el gobierno de Javier Milei.

En ese marco, el PJ varelense difundió un documento titulado “Elecciones, Sí”, firmado por su presidente Julio Pereyra y su vicepresidente, el intendente de Florencio Varela Andrés Watson. El texto remarca la necesidad de “mantener la plena vigencia de los mecanismos electorales”, y sostiene que la participación democrática es clave para defender derechos y encarar una etapa de reorganización partidaria.

“El justicialismo varelense siempre ha sido ejemplo de militancia, gestión y movilización”, afirma el escrito, que además desliza un mensaje hacia la conducción provincial: “Creemos en la voluntad profunda de nuestras compañeras y compañeros. Elecciones, sí”.

El pronunciamiento se suma a un clima de creciente discusión interna por el futuro del peronismo en la Provincia. Para algunos sectores, el proceso electoral partidario será determinante para ordenar al PJ y definir su rol ante el desafío de recuperar músculo político en el territorio bonaerense.