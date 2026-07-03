El PRO presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley que apunta a endurecer las sanciones contra los denominados trapitos, cuidacoches y limpiavidrios que trabajen sin autorización en la vía pública.

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La iniciativa fue impulsada por el senador Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia, y propone modificar cinco artículos del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, vigente desde 1973.

El texto habilita la aplicación de penas de arresto para quienes realicen estas actividades de manera informal, incluso cuando el cobro sea presentado como “voluntario”.

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En los fundamentos, el proyecto sostiene que estas prácticas “han adquirido una magnitud creciente en numerosos municipios” y que en muchos casos dejaron de ser hechos aislados para transformarse en modalidades organizadas.

Sanciones más duras y nuevos agravantes

La iniciativa también incorpora sanciones para quienes reserven u ocupen espacios de estacionamiento mediante conos, cadenas, vallas u otros elementos que impidan su uso libre.

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Además, agrava las penas cuando exista intimidación, amenazas, hostigamiento, aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o actuación coordinada de dos o más personas.

También se contemplan agravantes por antecedentes, ocultamiento de identidad o portación de armas impropias.

El proyecto apunta además contra quienes organicen, financien o exploten económicamente estas actividades, y prevé la intervención de autoridades cuando existan indicios de participación o connivencia de funcionarios o fuerzas de seguridad.

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SI SOS TRAPITO, TE METO PRESO.



Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien.



Ley y orden. pic.twitter.com/Wxe7qmywDS — Jorge Macri (@jorgemacri) June 18, 2026

El antecedente de la Ciudad

La iniciativa bonaerense se enmarca en una línea política que el PRO ya aplicó en la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno Jorge Macri impulsó una reforma del Código Contravencional que endureció las sanciones contra trapitos y cuidacoches, habilitando penas de arresto y multas.

De este modo, el proyecto de Montenegro replica en la Provincia un esquema normativo ya vigente en CABA, dentro del mismo espacio político pero en distritos con realidades de gestión diferentes.