El nuevo formulario laboral que el gobierno de Axel Kicillof implementará para los empleadores bonaerenses sumó otro cuestionamiento político. Esta vez fue el PRO quien reclamó que la Provincia suspenda la obligatoriedad del sistema F.U.T.U.R.O. y coordine con los organismos nacionales para evitar la duplicación de trámites.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el senador provincial del PRO, Pablo Petrecca, cuestionó que las pequeñas y medianas empresas deban presentar mensualmente información salarial y documentación laboral que, según sostuvo, ya se encuentra registrada ante organismos nacionales.

"La ironía es enorme: Kicillof le pone FUTURO a un formulario que obliga a las pymes bonaerenses a presentar más información, sumar trámites y dedicar más tiempo a la burocracia", escribió Petrecca este miércoles.

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El legislador consideró que el Gobierno provincial debería avanzar en un esquema de intercambio de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en lugar de trasladar nuevas obligaciones a los empleadores.

La ironía es enorme: Kicillof le pone FUTURO a un formulario que obliga a las pymes bonaerenses a presentar más información, sumar trámites y dedicar más tiempo a la burocracia. Mientras el mundo y el propio Estado avanzan hacia la simplificación, la digitalización y la eliminación de trabas, el gobierno de la Provincia parece elegir siempre el camino contrario. Yo creo que las pymes necesitan exactamente lo opuesto: un Estado ágil, que les saque obstáculos, elimine tasas e impuestos distorsivos y genere condiciones para invertir, producir y generar empleo. No podemos pedirles a quienes todos los días hacen un esfuerzo enorme para sostener sus empresas y pagar salarios que, además, tengan que trabajar para alimentar la burocracia del Estado. Por eso, le pedimos al gobierno provincial que dé un paso atrás con esta medida, suspenda su obligatoriedad y se siente a articular con el Estado nacional y ARCA. Si la información ya está disponible en los organismos nacionales, la solución es compartirla y coordinar entre los distintos niveles del Estado, no trasladarles nuevas obligaciones a quienes producen. Cuando cada nueva medida significa más exigencias para el que produce, la pregunta es inevitable: ¿el Estado está para facilitarles el trabajo a las empresas o para ponerlas permanentemente bajo nuevas cargas? El futuro de la Provincia se construye acompañando a quienes producen y generan empleo, no multiplicando formularios y controles. — Pablo Petrecca (@petreccapablo) November 25, 2026

"Si la información ya está disponible en los organismos nacionales, la solución es compartirla y coordinar entre los distintos niveles del Estado, no trasladarles nuevas obligaciones a quienes producen", planteó.

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Petrecca también reclamó que se suspenda la obligatoriedad del formulario y sostuvo que las pequeñas y medianas empresas necesitan un Estado que facilite la actividad económica, reduzca las trabas administrativas y genere condiciones para invertir y producir.

"Las pymes necesitan exactamente lo opuesto: un Estado ágil, que les saque obstáculos, elimine tasas e impuestos distorsivos y genere condiciones para invertir, producir y generar empleo", expresó.

El planteo del senador del PRO se suma a los cuestionamientos que ya habían manifestado la Sociedad Rural Argentina y distintas entidades empresariales por la implementación del nuevo régimen.

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Qué establece el formulario F.U.T.U.R.O.

La Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, creó el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), un sistema digital con carácter de declaración jurada.

La presentación será voluntaria para el período correspondiente a diciembre de 2026 y obligatoria desde enero de 2027. Los empleadores deberán informar mensualmente datos salariales, mecanismos de control de jornada y adjuntar recibos de sueldo y comprobantes de acreditación bancaria.

La normativa alcanza a empleadores con domicilio legal o fiscal en la provincia de Buenos Aires, titulares o explotadores de establecimientos en territorio bonaerense y quienes tengan trabajadores bajo su dependencia en la jurisdicción.

La falta de presentación o la falsedad de los datos declarados puede dar lugar a sanciones administrativas.