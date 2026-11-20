La Sociedad Rural Argentina (SRA) rechazó la nueva resolución del gobierno bonaerense de Axel Kicillof que obligará, desde enero de 2027, a empleadores a presentar mensualmente información laboral del personal mediante el sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O).

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Para el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa, este sistema, implementado con la resolución 260/2026 y su anexo, es “una herramienta moderna, ágil, eficaz, que permita sostener y fortalecer los mecanismos y recursos de control y fiscalización laboral”. Entre otras cosas, con una declaración jurada se deberán consignar distintos ítems de la información salarial y de la jornada laboral.

Para la SRA, cuyo presidente es Nicolás Pino, representa “un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores”.

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Más burocracia y controles: un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo La Sociedad Rural Argentina manifiesta su preocupación y rechazo a las nuevas exigencias establecidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución 260/2026, que incorpora la obligación de presentar mensualmente información laboral mediante el sistema F.U.T.U.R.O., a partir de enero de 2027. La normativa establece la presentación de una declaración jurada que incluirá información salarial y de jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otra documentación respaldatoria. Ver comunicado completo https://t.co/jvrkpH8ThO — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) November 20, 2026

La normativa, en el artículo 2 del anexo, indica que “será exigible a todos los empleadores que posean domicilio legal o fiscal, sean titulares y/o exploten establecimientos dentro de la provincia de Buenos Aires y/o ocupen personas trabajadoras bajo su dependencia dentro de ese ámbito territorial”.

Para la presentación del F.U.T.U.R.O., que será voluntario desde diciembre próximo y obligatorio desde enero de 2027, entre otros puntos se deberá incluir período de liquidación; monto total de los salarios abonados, con detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y neto, correspondientes al personal que preste tareas en forma habitual, y método de control de jornada de trabajo utilizado.

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“La presentación del formulario deberá efectuarse de manera mensual y a mes vencido, teniendo plazo hasta el último día hábil del mes siguiente al mensual liquidado. El sistema utilizado deberá identificar de forma automática las presentaciones fuera de término y en esas condiciones serán igualmente admitidas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder en los términos de lo dispuesto en la Ley Provincial N°10.149, el Decreto Nº 6.409/84 y el Pacto Federal del Trabajo ratificado por la Ley Provincial N °12.415”, señala el anexo.

Según la normativa, los empleadores deberán conservar la documentación por un plazo mínimo de dos años y la falta de presentación del F.U.T.U.R.O. o falsedad en algún dato abrirá la puerta a sanciones.

“El F.U.T.U.R.O. tendrá carácter de declaración jurada. Dicho formulario se presentará ante la autoridad de aplicación, de manera electrónica y periódica, a través del Portal de Trabajo habilitado por la Resolución MT N° 147/24, normas modificatorias, complementarias y de aplicación, y deberá encontrarse firmado digitalmente por el sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley N° 25.506, la Ley N° 13.666, el Decreto N° 305/2012 y demás normativa concordante y aplicable”, señala el anexo.

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En este contexto, la SRA reaccionó con un rechazo y pidió la revisión de la resolución. “Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las pymes”, señaló.

La entidad destacó que se deben cumplir las normas laborales, pero objetó: “Esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado”. Por ello insistió en que se revea la medida y se avance “hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación”.