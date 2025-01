Este año se juega la primera contienda electoral y los movimientos políticos lo dejan en evidencia. En este mercado de pases de la política ya se confirmó que Diego Valenzuela y Ramiro Egüen, intendentes de 3 de Febrero y 25 de Mayo respectivamente, se fueron de Juntos hacia el espacio libertario.

El que reaccionó ante estas partidas, es uno de los referentes bonaerenses del PRO, Diputado y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza. En un mensaje resumió estos pases con la siguiente frase:

El poder, el poder... — Martín Yeza (@martinyeza) January 16, 2025

Luego, ensayó una reflexión: “Me voy a sorprender el día que vea a un político que "cambia de opinión" ser agradecido con los que le dieron una oportunidad en vez de pensar que todo es "porque yo", o que haga una autocrítica en lugar de echarle la culpa a los demás por su destino "podría haber hecho esto mejor, pero no me salió".

"NO SE PUEDEN OBTENER RESULTADOS DIFERENTES CON LOS MISMOS DE SIEMPRE"

El punto es que los nombres sí cambian: son las prácticas y costumbres las que quedan y se repiten: Las personas cambian en Argentina, no cambian las prácticas políticas.

Me voy a sorprender el día que vea a… — Martín Yeza (@martinyeza) January 16, 2025

Además, adelantó que "los que están esperando que el PRO se extinga van a tener que comprar pochoclos".

Lo cierto es que el espacio amarillo va perdiendo fuerza a medida que La Libertad Avanza se potencia. En ese sentido, desde el PRO necesitan apoyar al oficialismo para estar a tono con ese electorado pero, en el mismo movimiento, se diluye como fuerza política.

Estos dos primeros saltos de intendentes marcan un comienzo que podría expandirse hacia otros dirigentes. Por eso, Martin Yeza intentó bajar línea hacia el interior del PRO.