La juventud del PRO realizará este fin de semana su tercer encuentro provincial en Junín, con la participación de dirigentes, concejales, legisladores y militantes de distintos municipios bonaerenses. La actividad buscará fortalecer la formación política y promover nuevos liderazgos territoriales.

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La convocatoria contará con la presencia del presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; y el senador provincial y anfitrión del encuentro, Pablo Petrecca.

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La agenda incluirá cuatro paneles sobre tecnología e inteligencia artificial, políticas públicas, salud mental y construcción de liderazgos. Además de la capacitación, el encuentro apunta a fortalecer la estructura partidaria en el interior de la provincia.

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La actividad se desarrollará mientras el PRO debate su estrategia electoral para 2027 y el futuro vínculo con La Libertad Avanza (LLA). Dentro del partido conviven sectores que impulsan un acuerdo programático y electoral con el oficialismo nacional y otros que advierten sobre el riesgo de perder identidad y autonomía política.

En ese escenario, el expresidente Mauricio Macri aseguró esta semana que las negociaciones entre ambos espacios no registraron avances. Consultado sobre las conversaciones, respondió: "No se avanzó en nada".

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Las diferencias pasan, principalmente, por el armado de las listas, la distribución de espacios y el control de los distritos que gobierna el PRO. También persisten las discusiones sobre el liderazgo de una eventual coalición.

La elección de Junín como sede busca mostrar la presencia territorial del partido en la Cuarta sección electoral y fortalecer su posición de cara a las negociaciones políticas que tendrán como horizonte las elecciones de 2027.