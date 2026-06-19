La interna del peronismo volvió a quedar expuesta tras las declaraciones de la senadora nacional por Jujuy del PJ, Carolina Moisés, quien sostuvo que "el que diga que hay que liberarla para que sea candidata está en Disney" al referirse a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

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"El que diga que hay que liberarla para que sea candidata está en Disney. Si el candidato a presidente dice 'voy a liberar a Cristina', no llega. El peronismo que no construye poder no es peronismo".@CarolinaMoises en Demasiada Presión. pic.twitter.com/2xXCYls7UK — Gelatina (@somosgelatina) June 18, 2026

La respuesta no tardó en llegar y la diputada bonaerense, Mayra Mendoza, salió a cuestionar a la legisladora.

A través de sus redes sociales, Mendoza manifestó su sorpresa por la postura de Moisés y puso en duda su pertenencia al espacio político. "Carolina Moisés, no puedo creer cómo alguna vez creí que eras una compañera de buena fe", escribió.

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La dirigente cercana a Cristina Kirchner también apuntó contra el posicionamiento político de la senadora jujeña y la acusó de acompañar iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. "Pasaste a ser una ridícula que votó el RIGI de Javier Milei, a segundear a Victoria Villarruel en acuerdo con Patricia Bullrich", expresó.

En su mensaje, Mendoza sostuvo que Moisés fue elegida con el respaldo del electorado peronista y cuestionó que, según su visión, haya tomado decisiones contrarias a los intereses de quienes la votaron. Además, rechazó la definición de poder planteada por la senadora y reivindicó el concepto de "poder popular" como eje central del movimiento justicialista.

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"El poder para nosotros se basa en representar mayorías para gobernar y en transformar las realidades injustas", afirmó la intendenta, quien también defendió las banderas históricas del peronismo vinculadas a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

Te leo, @CarolinaMoises, y no puedo creer cómo alguna vez creí que eras una compañera de buena fe.



Me pregunto: ¿quién será hoy la mano que mece el Moisés ? Para pasar a ser una ridícula que votó el RIGI de @JMilei y a segundear a @VickyVillarruel, en acuerdo con @PatoBullrich.… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 19, 2026

Lejos de cerrar la discusión, Mendoza desafió a Moisés a mantener el debate cara a cara y la invitó a participar del banderazo convocado para este sábado en Parque Lezama. "Si sos tan corajuda te espero el sábado en Parque Lezama y lo charlamos ahí", lanzó en referencia al banderazo contra Milei que se desarrollará en ese lugar.

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