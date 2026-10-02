La Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense analizó distintos proyectos vinculados al empleo público, las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. Entre las iniciativas tratadas estuvo la presentada por el senador Sergio Berni (Fuerza Patria) para crear un régimen destinado a proteger los ingresos de los agentes públicos y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

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El proyecto establece que las obligaciones dinerarias asumidas voluntariamente por los trabajadores estatales no puedan afectar más del 30% de la remuneración neta protegida. De esta manera, busca garantizar que al menos el 70% del salario quede disponible para afrontar las necesidades habituales del trabajador y su grupo familiar.

La iniciativa quedó en estudio luego de ser analizada por los integrantes de la comisión, que se reunió en el Salón Antonio Cafiero bajo la conducción de su presidenta, María Rosa Martínez (Fuerza Patria). Durante el tratamiento también participó Alicia Muñiz, secretaria administrativa del bloque de Fuerza Patria, quien brindó detalles y precisiones sobre el proyecto.

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La propuesta parte de considerar al crédito como una herramienta legítima para los trabajadores y sus familias, aunque plantea que su utilización debe ser compatible con la preservación de una porción suficiente del salario para atender las necesidades ordinarias de subsistencia.

Empleo público y personas trasplantadas

La comisión también analizó un proyecto de la senadora Betina Riva (La Libertad Avanza) que propone modificar artículos de la Ley 10.430, Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública.

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La iniciativa busca adecuar la normativa para garantizar que el acceso y la permanencia en el empleo público de las personas trasplantadas o que se encuentran en lista de espera no se vea obstaculizado por interpretaciones restrictivas de la aptitud psicofísica. El proyecto también quedó en estudio.

Por otra parte, los integrantes de la comisión dieron visto bueno por mayoría a distintos proyectos de declaración.

Entre ellos se encuentra el presentado por Federico Fagioli (Fuerza Patria), que expresa repudio a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín de revocar la medida cautelar vinculada al programa “Volver al Trabajo”.

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También recibieron aprobación por mayoría iniciativas de Fernando Coronel, sobre la situación laboral en la República Argentina; de Roxana López, por el cierre de las plantas textiles Will Der S.A. de Tigre y Las Flores; y de María Rosa Martínez, que expresa beneplácito por un pronunciamiento de la Cámara Nacional del Trabajo sobre el pago en cuotas de sentencias judiciales.

A su vez, avanzaron proyectos de Laura Clark, referido a la situación de la planta Cahue de Granja Tres Arroyos S.A. en Capitán Sarmiento, y de Mónica Macha, que expresa repudio por los despidos en la panificadora La Perla.

Durante el encuentro, la comisión también tomó conocimiento de una presentación del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), que solicitó participar en el tratamiento del proyecto de Ley A-3/26-27, referido al Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales.

Finalmente, los integrantes de la comisión tomaron conocimiento de comunicaciones remitidas por los concejos deliberantes de San Nicolás, Escobar y General Rodríguez, relacionadas con distintas iniciativas de reforma previsional de las cajas de jubilaciones y pensiones provinciales no transferidas al Estado nacional y con la reforma previsional de los trabajadores docentes y estatales bonaerenses.