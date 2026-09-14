El Senado retomará este martes el debate en comisión sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, aunque La Libertad Avanza todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar con uno de sus principales objetivos: eliminar o suspender las PASO de cara a las elecciones nacionales de 2027.

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El proyecto será tratado desde las 15.30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto. La agenda también incluye dos iniciativas vinculadas con la implementación de la Ficha Limpia, impulsadas por el PRO y Despierta Chubut.

La reapertura del debate se produjo luego de que los bloques aliados reclamaran que esos proyectos fueran incorporados al tratamiento. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quedó al frente de las negociaciones con los senadores, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores.

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El principal punto de discusión continúa siendo la eliminación de las PASO, aunque también existen diferencias respecto del financiamiento de los partidos políticos.

Para aprobar una reforma de este tipo se necesitan 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Por ahora, el oficialismo no tiene garantizado el respaldo de sectores del radicalismo ni del PRO, claves para alcanzar esas mayorías.

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Qué propone la reforma electoral

Entre los principales cambios planteados por el Gobierno aparecen:

Eliminar las PASO para elegir candidatos a presidente y legisladores nacionales. Cada partido o alianza definiría su propio mecanismo de selección.

para elegir candidatos a presidente y legisladores nacionales. Cada partido o alianza definiría su propio mecanismo de selección. Establecer avales del 0,1% del padrón para las candidaturas presidenciales y del 0,5% del padrón de cada distrito para las candidaturas al Congreso.

para las candidaturas presidenciales y del para las candidaturas al Congreso. Exigir que los partidos nacionales estén reconocidos en 10 distritos y cuenten con un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional.

y cuenten con un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional. Modificar el esquema de financiamiento partidario , eliminando el aporte estatal a las campañas y ampliando el límite para aportes privados.

, eliminando el aporte estatal a las campañas y ampliando el límite para aportes privados. Mantener como aporte público anual el Fondo Partidario Permanente .

. Eliminar la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación.

en medios de comunicación. Modificar la Boleta Única de Papel, incorporando la posibilidad de marcar la boleta completa y contemplando elecciones provinciales simultáneas.

En paralelo, el oficialismo busca reunir apoyos entre los gobernadores. Hasta ahora expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco).

Todavía no definieron públicamente su postura Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

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La discusión tendrá impacto directo sobre el calendario electoral nacional de 2027, ya que una eventual eliminación de las PASO modificaría el mecanismo con el que los partidos y alianzas definirán sus candidatos para la Presidencia y el Congreso.