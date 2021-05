En diálogo con Romina Manguel por A24, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó duras críticas a Juntos por el Cambio por su rol durante la pandemia porque "niegan" la gravedad de la situación, según analizó. "Nos llama la atención que haya un sector de la oposición, los medios de comunicación y el Poder Judicial que parece que están en otro capítulo, niegan la gravedad de la situación y se la pasan inventando", denunció el gobernador.

Kicillof también se metió de lleno en la interna de de Juntos por el Cambio y aseguró que fue el expresidente Macri quien decidió ser el primero en lanzarse a la campaña. "Hace un tiempo un sector de la dirigencia de la oposición -particularmente Mauricio Macri y Patricia Bullrich- decidieron entrar al año electoral. En el medio está la salud de la gente. Yo veo que por Twitter le marcan la cancha todo el tiempo" a Horacio Rodríguez Larreta.

Además desmintió tener una lucha de poder con Martín Guzmán, luego del escándalo por el pedido de renuncia a uno de los funcionarios de Energía en medio de negociaciones por el aumento de tarifas. El mandatario desmintió que en el Frente de Todos estén "peleados" y descartó una lucha de poder con el ministro Martín Guzmán. "Yo no siento que estoy mal con Guzmán. Soy gobernador, no estoy en disputa de poder con Guzmán".

Por su parte, en un reportaje transmitido por el programa La Cornisa de LN+, con Luis Majul, la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal analizó el conflicto educativo en torno a la presencialidad en las escuelas y dijo: Y dijo: "Mando a mi hijo a una escuela de la ciudad todos los días. Me parece grave cuando se quiere instalar que la escuela mata. Existen muchas instancias, opciones, antes de llegar al cierre de escuela por un año".

Por otro lado, sobre el plan de vacunación, agregó: "Tuvimos una cuarentena excesiva el año pasado y los propios especialistas del Gobierno lo reconocen. Tenemos las escuelas cerradas hace más de un año. Y no se cumplió el plan de vacunación. Mas grave es que no fue justo este plan, y lo comprobamos con el anuncio de las entregas de vacunas a camioneros. Cuando decimos que no se politice la pandemia, hablamos de estas cosas".

En ese marco, criticó duramente a Axel Kicillof, diciendo que su gestión "no empezó". Y explicó: "El gobernador prometió en campaña más empleo, estaban preocupados por el hambre que había en la Argentina. Hoy hay menos trabajo, más desempleados, más hambre, la pobreza subió 11 puntos desde diciembre de 2019. Atravesamos una pandemia y no es indiferente a los resultados, pero percibo frente a eso enojo, gritos, soberbia y culpables".