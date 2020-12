El 29 de diciembre de 2020 será recordado como el día en el que se dio inicio a la Campaña de Vacunación contra el Coronavirus. El Hospital Posadas, fue elegido como Hospital Nacional de la provincia de Buenos Aires para la primera vacunación contra el Covid 19 y contó con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Gines Gonález García.

El enfermero Cristian Quiroga fue uno de los 21 vacunados en la jornada del martes y en diálogo con LaNoticia1.com confesó que, si bien sabía que hoy iba empezar el plan de vacunación, “no sabía cómo se iba a hacer. Sabía que primero iban a vacunar a las terapias intensivas, al personal, pero no sabía cómo”.

Así, el inicio de su jornada laboral fue distinto al de otros días. “A media mañana, nos avisaron que teníamos que ir en tandas a vacunarnos porque no podíamos ir todos juntos porque sino quedan los pacientes que están internados abandonados. Fue de forma sorpresiva”, aseguró.

Consultado por las sensaciones que se le presentaron al momento de recibir la Sputnik V, Quiroga aseguró: “No tenía miedo, nunca tuve miedo, ni del Covid, ni de la vacuna, sí el tema de las sensaciones cierta incertidumbre o que es lo que podría producir, como es una vacuna que todavía está en desarrollo”.

Previo a la jornada, el enfermero había estudiado de qué se trataba la vacuna, para cuando llegara el momento de recibirla. “Sabía que en algún momento nos iban a dar la vacuna de este laboratorio e investigué cómo actúa, qué efectos podía tener, entonces a la horade vacunarme no tenía muchas dudas, ya sabía a qué me iba a exponer”, afirmó.

El enfermero se expone a diario a los riesgos del Coronavirus, siendo un trabajador de la primera línea de batalla al asistir a los pacientes que se encuentran en Terapia Intensiva (UTI). “Es difícil, porque se vive una realidad para la que uno no se preparó, no se formó, lo que gusta de la profesión es cuando uno puede afectar de forma positiva la salud del paciente”, expresó.

“Una vez que entra una persona, en mi caso la mayoría de los pacientes están entubados, bajo sedación, no tengo contacto, no hablo, estaban recostados y la presión que del otro lado de la pared hay muchos familiares que no los pueden ver y depositaron la confianza en uno para que esa persona se recupere y viva”, continuó.

Quiroga vive cada día atravesado por el esfuerzo para que cada paciente siga adelante, pero lamentó: “Esta enfermedad causa mucha frustración, enojo, porque exprime todos los recursos, físicos, mentales, recursos materiales, entonces uno tiene que estar luchando contra sentimientos de frustración porque a veces lo que uno hace va más allá de lo que puede y no provoca efecto, a veces sí, pero es difícil”.

Cristian se aferra a los pensamientos positivos para no pensar en el problema con el que convive desde el Hospital y elige poner el eje en la solución. “Me enfoco en tratar de transmitir a las personas con las que hablo y les explico cómo es la pandemia, estar correcto, positivo, para que puedan resistir a la incertidumbre, temor, ansiedad”, explicó.

Su trabajo traspasa las paredes del Posadas, y cada vez que llega a su hogar le dedica tiempo a llamar a sus allegados para contarles “cómo sobrellevar esta pandemia, estrés, y me ayuda a enfocarme en lo que realmente importa, el objetivo es ayudar y hacer lo posible para que el que esté internado reciba la mejor atención”, finalizó.

Quienes completan la lista de trabajadores del nosocomio vacunados son: Francisco Traverso, Miguel Soto, Viviana Acosta, Lorena Del Valle , Ana MariaAntonaccio, Flavia Loiacono, Silvia Roldán, Gómez Daniel, David Ponce, Rosalía Pabon, Miguel Miranda, María Fernanda Benedetti, José Luis Vargas, Luis Argüeyes, Mónica Zurrian, Tedone Nadir, Martínez Diana, Víctor Gómez, Elsa Villca e Ibarrola Patricia.