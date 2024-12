El áspero cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tiene de trasfondo cuestionamientos cruzados por la cantidad de presos que aloja la Ciudad de Buenos Aires y la demora en la ampliación de la cárcel de Marcos Paz que descomprimiría la superpoblación de detenidos en CABA.

Esta disputa se da luego de que se escapen 17 presos alojados en una alcaidía haciendo un agujero en una pared. Hasta el momento recapturaron a siete y es la décima quinta fuga de una dependencia de Ciudad en lo que va del 2024.

La ministra, ahora libertaria, fue la que inició esta disputa responsabilizando a la Ciudad:

“La Ciudad durante tres años tendría que haber terminado una cárcel que no terminó. Eso generó un stock de presos en comisarías. Entonces, hay una situación donde los presos no están en las mejores condiciones edilicias, tienen edificios muy precarios, los policías los tienen que cuidar en vez de estar en la calle y no están formados para atender presos. No sé si hubo connivencia o no, pero tampoco es cuestión de tirarle a la Policía cuando las condiciones de la Ciudad son malas”, aseguró a Radio Rivadavia.

“Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas”, precisó Bullrich y desató la contraofensiva de Larreta quien respondió:

“La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es federal, para presos por delitos federales, juzgados por jueces federales. La cárcel no se terminó porque el gobierno Nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de M. Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse”.

A esto le siguieron acusaciones de “tibio” y “cadáver político” para Larreta, quien a la vez, le recordó el viaje a Disney a la Ministra y expuso el CV de partidos por donde pasó “Pato”. Ambos se acusan de no terminar el penal y, de esa manera, eluden sus responsabilidades.

CADÁVER POLÍTICO



Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país… https://t.co/mLWNitOaQ6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 29, 2024

El penal que (aún) no es

Fue el entonces jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta quien anunciaba en 2018 un proyecto que trasladaría a los presos de Devoto hacia un nuevo predio en Marcos Paz. Definían a la iniciativa como “histórica” y estimaban el traslado en 60 o 90 días.

A pesar de ser Mauricio Macri el presidente, las obras para el proyecto de financiamiento mixto entre Nación y Ciudad comenzaron a demorarse. Luego, llegó la gestión de Alberto Fernández donde tampoco se avanzó aunque la primera parte del gobierno estuvo teñida de pandemia.

Para concluir las obras faltan 70 millones de dólares que debería poner la Ciudad de Buenos Aires. Con ese dinero se levantarán cuatro módulos donde alojarán a 2.240 reclusos mientras que en Devoto hay unos 1800. En tanto, Nación debe ocuparse del predio que queda en el barrio porteño y ceder esos terrenos al jefe de gobierno Jorge Macri.

Elecciones 2025

El primo de Mauricio Macri anunció que desdoblará las elecciones legislativas y de esa manera busca desnacionalizar la contienda electoral y debilitar a los libertarios. En este contexto, la política de seguridad se mete en la campaña. La continuidad del proyecto “Marcos Paz” implica un trabajo en conjunto entre Ciudad y Nación, que de momento, está empantanado.