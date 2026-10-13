Los servicios eléctricos y diésel del tren Sarmiento retomaron sus frecuencias habituales este martes 13 de octubre, luego de las obras de infraestructura realizadas durante el fin de semana largo, según informó Trenes Argentinos.

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Los trabajos se llevaron adelante en el marco de la Emergencia Ferroviaria e incluyeron intervenciones en señalamiento, vías y estaciones, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional y la prestación del servicio.

Una de las principales tareas fue la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, que se sumó a las renovadas anteriormente en Castelar y Moreno. El equipamiento de Haedo tenía más de 40 años de antigüedad y cumple un rol central en la operación ferroviaria.

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🚦 #EstadoDelServicio 🟢 El #TrenSarmiento circula con sus frecuencias habituales. 8:26 h — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) October 13, 2026

También avanzaron las obras de renovación de señales entre Liniers y Villa Luro, el reemplazo de aparatos de vías en Caballito y la renovación de la sexta vía en la terminal de Once. Además, se realizaron trabajos en el andén central de Ramos Mejía, el andén 2 de Morón y la cabina de señales de Castelar.

En otros sectores de la línea, se mejoró el paso a nivel Goya y se hicieron obras civiles en el andén central de Ciudadela. También se actualizó el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restauraron vías a la altura del kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

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Las tareas se completaron con trabajos de desmalezado y limpieza de plataformas y zonas de vías en las estaciones del ramal eléctrico Once-Moreno y en los servicios diésel.

¿Por qué municipios bonaerenses pasa el tren Sarmiento?

El servicio conecta la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del oeste bonaerense. El ramal eléctrico Once-Moreno atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó y Moreno.

La línea también cuenta con servicios diésel que amplían su alcance hacia el interior de la Provincia. El ramal Merlo-Lobos pasa por Merlo, Marcos Paz, General Las Heras y Lobos, mientras que el servicio Moreno-Mercedes conecta Moreno, General Rodríguez, Luján y Mercedes.

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De esta manera, el tren Sarmiento vincula la Ciudad de Buenos Aires con localidades bonaerenses a través de sus ramales eléctricos y diésel.