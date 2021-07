La exgobernadora María Eugenia Vidal se lanzó como precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y aseguró que no compite en la provincia porque quiere "que otros crezcan". "En esta elección se juega el futuro de los argentinos", remarcó.

La presentación fue en Palermo, donde estuvo acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich y el senador Martín Lousteau, entre otros.

“Jamás especularía porque soy muy consciente de que todo esto es mucho más grande que yo”, expuso luego de anunciar su precandidatura en "la Ciudad que me vio nacer, donde pasé mi infancia y juventud, donde empecé a hacer política, donde fui ministra y vicejefa de Gobierno", dijo.

Al dirigirse a los bonaerenses, dijo: "Mi amor, compromiso y respeto no cambió ni va a cambiar nunca por nada. Cuando esta elección termine van a tener muchos dirigentes defendiéndolos además de mi", a la vez que trató de justificarse: "Más allá de la General Paz, somos argentinos defendiendo a otros argentinos".

"Si siempre estamos los mismos en los mismos lugares, otros no crecen”, por lo que recalcó: “Como cuando Mauricio apostó por mi en 2015, hoy apuesto por nuestros candidatos en Provincia y estoy segura que harán una gran elección”. E insistió: "Nunca especulé, nunca saqué ventaja".

Y agregó: "Sentí pena y hasta cierta sorpresa cuando escuché que detrás de mi decisión se escondía el miedo. No es así, me empuja la pasión y el compromiso. La pasión y el compromiso lo puse en la provincia, y en todos los lugares que me toque ocupar".