El Gobierno se quedó sin capacidad de reacción tras el durísimo golpe (¿de gracia?) del pasado domingo. El claro aviso de 2021 de nada sirvió para que el oficialismo y su grupo de interés comprendieran las realidades sociales de las grandes mayorías. Tuvieron que ser nuevamente las urnas quienes les dieran el cimbronazo inapelable. En este marco, Alberto Fernández brilla por su ausencia, al igual que Cristina Kirchner. Sergio Massa, a su vez, negocia medidas con el fondo al mismo tiempo que trata de digerir el porrazo y no ha hecho apariciones públicas tras la derrota.

Mientras tanto, el dólar blue llegó a $730 luego de la fuerte devaluación que el Gobierno realizó horas después de las PASO, acelerando el proceso inflación y la fuga de votantes.

Este martes por la noche, acrecentado el clima de derrota, el Gobierno renovó hasta noviembre un acuerdo de precios que no convence a nadie.

Se prevé que, cuando salgan de la situación grogui, pongan toda la maquinaria del Estado (nacional y provinciales) en función de salir a rastrear voto por voto para intentar recuperar fuerzas en las Generales de octubre, buscando un lugar en el ballotage.

En paralelo, Javier Milei se muestra ganador, paseándose por todos los estudios de televisión hablando de su vida y sus proyectos. No obstante, no baja la guardia, y pretende con su discurso quedarse con los votos de Patricia Bullrich con el objetivo de ganar en primera vuelta. “Bullrich es menos que mi segunda marca. Quiere igualar salarios, más fascista y comunista no se consigue”, lanzó este martes el Diputado contra la titular del PRO, a quien le recordó -además- su pasado en Montoneros.

En Juntos por el Cambio continúan los armados mientras, al igual que el oficialismo, siguen tratando de digerir la victoria del economista libertario.